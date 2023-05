Enpa: le storie a lieto fine di Buio, Gnogno, Gabry e Ron

Enpa aveva lanciato un appello anche per Buio, cane amstaff cieco e senza microchip accalappiato a Monza a fine 2022. Per tutti si cercava il lieto fine, che è arrivato per lui e per tre suoi amici del canile di via San Damiano.

Enpa: le storie a lieto fine, chi sono i protagonisti

Enpa Monza Brianza Buio sul divano

Buio (cane non vedente), Gnogno (cane anziano rimasto solo dopo la morte del padrone), il pastore tedesco Gabry (cane problemi fisici e per questo ceduto) e Ron (con linfoma, da dicembre in canile): per loro si è aperta la porta di una casa con nuovi proprietari che sono andati oltre le difficoltà dell’animale.

Buio oggi si gode il divano e la nuova famiglia composta da Luca e dalla sua compagna Serena, arrivati per cercare un cucciolo e andati via con lui.

Il simil chihuahua Gnogno è stato scelto da Lisa e Davide, coppia con esperienza nella gestione di cagnolini dal carattere “particolare” e con due gatti. Gabry ha fatto la felicità di Rita e della sua famiglia, anche loro in canile per conoscere un altro cane.

Infine Ron, dopo una vita passata in giardino da qualche settimana è a casa con Laura e le sue 4 cagnoline.

Enpa: le storie a lieto fine, «un gesto nobile»

«A tutte queste meravigliose persone vanno i nostri ringraziamenti – dice Enpa – Adottare responsabilmente è sempre un gesto magnifico, ma cambiare il destino di un animale è davvero nobile».