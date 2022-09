Energia, Guidesi: “Venerdì decisivo per risposte Europa su emergenza costi”

Venerdì, una giornata decisiva per avere maggiore chiarezza nell’emergenza dei costi dell’energia. Lo ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi a ‘Gastech 2022’, la Fiera mondiale dell’energia in programma a Rho (Milano) fino all’8 settembre.

Energia: “Senza risposte e strumenti c’è rischio di crisi sociale”

“C’è grande soddisfazione per aver ospitato un evento internazionale come ‘Gastech 2022’ in Lombardia – ha spiegato – C’è però anche forte preoccupazione rispetto al tema dei costi dell’energia. È oramai un anno che continuiamo a rilanciare la nostra preoccupazione. Ora attendiamo le risposte dovute dall’Europa nella speranza che venerdì, quando i ministri europei si incontreranno nuovamente, sia veramente il giorno decisivo; ci aspettiamo risposte chiare e strumenti immediati ed efficaci per salvaguardare imprese e lavoratori. Senza risposte e strumenti il rischio di una crisi sociale è imminente”.