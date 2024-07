Emis Killa non avrà una via col suo nome a Vimercate, ma un evento per valorizzarlo

Non ci sarà una via o una piazza a Vimercate dedicate a Emis Killa, ma un’iniziativa per valorizzarlo ancora da delineare . Questo è quanto è stato approvato dall’aula martedì sera 23 luglio con i soli voti di minoranza, l’astensione di tutta la maggioranza esclusa Federica Villa che ha votato contro, dopo oltre un’ora di dibattito e sospensione per permettere ai capigruppo di trovare la quadra sulla mozione presentata dal consigliere Massimiliano Pispisa di Fratelli d’Italia. L’idea iniziale dello stesso esponente di minoranza era quella di intitolare al rapper Emiliano Giambelli (nome all’anagrafe dell’artista) uno spazio pubblico del territorio per dare il giusto peso al suo legame e alla sua storia partita proprio dal paese. “Un ragazzo che con difficoltà e forza d’animo è riuscito ad affermarsi e questa è una bella fiaba vincente da raccontare” ha detto Pispisa.

Emis Killa non avrà una via e la benemerenza di dieci anni fa

Da parte della maggioranza a più riprese il Pd con Guido Fumagalli, Susi Rovai e Roberto Brambilla hanno rimarcato come “Emiliano ha già ricevuto dieci anni fa una benemerenza civica per il suo percorso musicale e come lo stesso Emis potrebbe essere un riferimento anche educativo per i giovani”. “Abbiamo anche una sala prove comunale – ha aggiunto Daniele Dossi di Vimercate Futura – che potrebbe essere ripensata accogliendo qualche suo suggerimento”.

Dal fronte della minoranza in rapida successione la coalizione di centrodestra ha voluto sostenere la proposta di Pispisa. Infatti Luca Caprioli di Noi per Vimercate ha sottolineato come “a prescindere dai gusti siamo tutti d’accordo che Emis rientra nella Serie A della musica e girando per l’Italia la nostra città è conosciuta grazie al nome di questo artista”. Mentre Matteo Trassini ha ricordato come abbia conosciuto Emiliano attraverso il padre Sergio che “era un grande pianista ed è stato mio maestro anche se su di me i risultati non si sono visti probabilmente per la mia inettitudine di studente. Invece perché non facciamo anche una commissione ad hoc e operativa e lo dico all’assessora alla Cultura Elena Lah”. Giovanni Sala invece sempre dall’opposizione ha sottolineato come “non dobbiamo perdere l’occasione come abbiamo fatto ai tempi con l’attrice e modella Vittoria Belvedere per la quale non siamo riusciti a fare nulla. Questi sono i nostri talenti che portano il nome di Vimercate in giro per il Mondo”.