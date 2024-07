Emis Killa: «Sarei orgoglioso di avere uno spazio col mio nome a Vimercate»

L’idea di una piazza o una strada dedicati a Emis Killa a Vimercate lanciata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Pispisa non dispiace allo stesso rapper brianzolo. Il cantante mercoledì 17 luglio durante un’intervista a Rtl 102.5 ha ammesso che “sì mi è arrivata la voce se così fosse ben venga. C’è una persona in Comune che mi ha detto che stanno lavorando a questa cosa. So che ci sono anche tanti bastian contrari che magari non lo vogliono, però se così fosse sarebbe una figata e sarei orgoglioso perchè come ho già detto Vimercate è il posto dove sono cresciuto ed è casa mia”.

Emis Killa e il legame con Vimercate

L’attaccamento alla città Emiliano Giambelli l’aveva dichiarato già qualche giorno fa alla presentazione del suo concerto EM15,