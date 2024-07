Vimercate, Pispisa (Fdi) «Dedichiamo una strada a Emis Killa»

Una strada o una piazza a Vimercate dedicata a Emis Killa. Questa è l’idea di Massimiliano Pispisa che dopo la presentazione di EM15 da parte del rapper, che ha ribadito il suo stretto legame con la città dove è nato e vive. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha già preparato la mozione da presentare in consiglio.

Vimercate, Pispisa e la piazza per Sfera Ebbasta a Cinisello

“A nostro parere una figura come quella di Emis Killa va valorizzata sul nostro territorio – ha detto il componente dell’opposizione – Dobbiamo come istituzione e come consiglieri tutti essere orgogliosi di questo nostro concittadino e dei suoi successi ed è giusto all’unanimità celebrarlo e manifestargli il supporto di tutta la città”.

E a chi fa notare a Pispisa che le intitolazioni di spazi pubblici a persone famose avviene solo dopo la loro scomparsa spiega che “un altro caso analogo è accaduto a Cinisello, dove il Comune ha dedicato una piazza a Sfera Ebbasta”.