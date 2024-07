Musica: Emis Killa celebra i suoi 15 anni di carriera, “EM15” parte da Vimercate

Emis Killa è pronto a celebrare i suoi 15 anni di carriera, appuntamento a Rho Fiera il 2 settembre con EM15, e per presentare il concerto-evento ha scelto la sua città ovvero Vimercate. Il rapper 35enne ha convocato una conferenza stampa al Dima Bistrot perché come ha spiegato “Vimercate è casa mia, dove sono cresciuto e ho cominciato a fare musica tra il 2005 e 2006, anche se non era facile all’epoca. Mi ricordo anche quando la sera partivo direzione Milano che per me è sempre stata un punto di riferimento”.

Musica: Emis Killa celebra i suoi 15 anni di carriera, premi e trofei

Nel corso della conferenza ha anche mostrato alcuni dei suoi trofei di quando era stato premiato come campione di freestyle oppure quando gli è stato conferito il Trl Awards. La sua città natale gli ha anche consegnato la civica benemerenza qualche tempo fa.

Emiliano Giambelli, questo il nome all’anagrafe, si dice “soddisfatto di quanto fatto in questi 15 anni e continuo a fare musica per il piacere di farlo, così dopo aver fatto il sold-out al Forum di Milano, ho deciso di celebrare questo anniversario con un concerto dove canterò le mie hit più famose e gli ospiti saranno almeno 15”.

Musica: Emis Killa celebra i suoi 15 anni di carriera, gli ospiti

Oltre agli ospiti già annunciati – Sfera Ebbasta, Rhove, Neima Ezza, Massimo Pericolo, Paky, Jake La Furia, Kid Yugi e J-Ax – si aggiungono anche Salmo, Lazza e Geolier, altri esponenti della scena con cui l’artista ha collaborato. Non è escluso che sul palco possa salire anche Fedez con cui sta interpretando il brano “Sexy Shop”.

«Io ascolto tanto il rap italiano e i miei punti di riferimento negli anni sono stati Fabri Fibra, i Club Dogo e Bassi Maestro – ha proseguito il rapper brianzolo – La scaletta non l’ho ancora stabilità, ma posso anticipare che ci saranno due palchi e in una parte si potrà assistere a un po’ di freestyle rap e una sezione sarà dedicata ai writers».

Musica: Emis Killa celebra i suoi 15 anni di carriera, “La Curva” oltre il palco principale

Oltre al palco principale, a EM15 sarà presente una seconda postazione al centro del settore “La Curva” – dedicata alla passione dell’artista per il calcio – nel quale Emis Killa si esibirà e interagirà ancora più a stretto contatto con il proprio pubblico durante alcuni momenti fondamentali del live.

«Devo dire che sono molto contento di come si sta strutturando lo spettacolo e incominciando ad avere qualche capello bianco in più per l’agitazione, mi sono fatto biondo – scherza Giambelli – Sarà bello per i fan e per tutti quelli che vorranno assistere al concerto. Sarà una festa con tanti amici e non vedo l’ora di divertirmi».

Altre sorprese e ospiti potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane, intanto l’artista si sta preparando all’evento per raccontare la sua carriera partita dalla Brianza e consolidata a Milano, dove ha creato un legame speciale in tutti questi anni.