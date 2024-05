Elezioni a Bovisio, è polemica: «Votate e non per certe racchie di sinistra». E poi: «Solo una battuta»

La campagna elettorale per le comunali di Bovisio Masciago si infiamma all’improvviso, tra pentastellati prestati al Partito socialista e segretarie leghiste che invitano a “non votare le racchie di sinistra”.

Nello scorso fine settimana , alla presentazione dei candidati di coalizione, la segretaria cittadina della Lega e assessore alle Pari Opportunità Alice Brambilla si è lasciata scappare un “molto berlusconiano”, come lei stessa lo ha definito, «Andate a votare e non per certe racchie di sinistra, noi abbiamo una marcia in più».

Elezioni a Bovisio, la frase criticata da Altra Bovisio Masciago e la replica: “Una battuta”

Una uscita che è stata duramente stigmatizzata dagli avversari politici («Candidarsi alle elezioni comunali non è come candidarsi a “Miss Padania”», ha commentato Altra Bovisio Masciago) e che ha meritato una correzione di tiro da parte della stessa assessora uscente: «Desidero sottolineare che le mie parole non avevano l’intento di offendere nessuno. Si trattava semplicemente di una battuta, senza cattiveria o malizia. Se qualcuna si è sentita offesa me ne scuso. Tuttavia anche le parole che mi sono state rivolte pubblicamente non sono state leggere. Parlare di “regressione culturale” mi è sembrato alquanto eccessivo».