Elezioni a Bovisio Masciago: è un 5 Stelle e si candida con i Socialisti, diffidato

«Apprendiamo dagli organi di stampa che il signor Mario Paola, uno degli iscritti al Gruppo Territoriale della Brianza Ovest del Movimento 5 Stelle, si è candidato a Bovisio Masciago nella lista del Partito socialista. Ci teniamo a precisare che il signor Paola ha agito in totale autonomia, senza nemmeno avvisare delle sue intenzioni gli organi del Movimento».

Elezioni a Bovisio Masciago: è un 5 Stelle e si candida con i Socialisti, la reazione del Movimento

Mario Paola M5S e Socialisti

Il Movimento 5S di zona stigmatizza duramente la discesa in campo di un rappresentante del movimento nella lista dei socialisti che sostiene Luca Ricci, unico socialista in corsa per la poltrona di sindaco di tutta questa tornata elettorale in Brianza.

La candidatura di Paola, ancora e a tutti gli effetti membro dei 5 Stelle, non è andata giù alla segreteria provinciale di Monza e Brianza che, per voce del coordinatore ed ex senatore Gianmarco Corbetta si è pronunciata con una diffida nei confronti di Paola a fare qualsiasi riferimento anche verbale al Movimento. Insomma si dispone che non ci sia nessun collegamento seppure verbale tra la militanza pentastellata e la candidatura socialista a Bovisio.

«Si tratta – aggiunge Corbetta – di una scelta puramente personale, totalmente fuori dalla linea politica del Movimento e dalla quale il Movimento 5 Stelle prende le distanze. Abbiamo attivato il nostro Comitato nazionale di Garanzia affinché valuti le opportune azioni disciplinari nei confronti del signor Paola. Infine, diffidiamo il signor Paola (e chiunque altro) a fare qualsiasi riferimento, anche verbale, al Movimento 5 Stelle durante la propria campagna elettorale».

Mario Paola, da parte sua, preferisce non commentare e per il momento si è auto sospeso dal Movimento 5 Stelle.