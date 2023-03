Dieci anni di Papa Francesco: a Sovico il film “In viaggio” di Rosi

In occasione dei 10 anni di pontificato di Papa Francesco, lunedì 13 marzo, il ”Nuovo Cinema di Sovico” promuove la doppia visione del film “In viaggio” di Gianfranco Rosi. Giovedì 16 marzo, alle 14.30 e alle 21, con ingresso a 5 euro, sarà possibile “seguire” il cammino di Papa Francesco attraverso la pellicola – documentario di Gianfranco Rosi (Leone d’oro a Venezia per Sacro GRA nel 2013 e Orso d’oro a Berlino per Fuocoammare nel 2016) che ha dedicato un pezzo della sua recente carriera cinematografica al Papa e ai suoi viaggi.

Dieci anni di Papa Francesco: appuntamento speciale per la comunità pastorale di Biassono, Sovico e Macherio

Un appuntamento speciale per la comunità pastorale di Biassono, Sovico e Macherio che rimarca come Papa Francesco abbia sin da subito fatto dei viaggi apostolici quasi uno “stile” del suo pontificato (con 37 viaggi a coprire 59 paesi in 9 anni); sono proprio i suoi itinerari a seguire il filo rosso dei temi centrali ed universali del nostro tempo: la povertà, la natura, la crisi migratoria, la condanna di ogni guerra, la solidarietà. Per chi in questi anni ha seguito in qualche modo il pontificato di Jorge Maria Bergoglio, la novità di “In viaggio” è la scoperta di un cristiano al centro della storia del nuovo millennio.