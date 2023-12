Devasta un bar a Monza, minaccia e aggredisce presenti e poliziotti: arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Monza per aver danneggiato con una spranga di ferro di circa un metro un bar nel quartiere Cederna e minacciato il titolare di origine cinese e le altre persone presenti. È successo a Santo Stefano.

Devasta un bar a Monza, minaccia e aggredisce presenti e poliziotti: è successo a Cederna

Una volta sul posto gli agenti hanno invitato il soggetto, 46 anni monzese ma domiciliato in un’altra regione, a gettare in terra la spranga ma questi in tutta risposta gli si è fatto contro, continuando a minacciare i presenti. Tentando di fermarlo, uno dei poliziotti ha ricevuto calci alle gambe con prognosi successiva di 5 giorni.

Una volta riusciti ad ammanettarlo l’uomo ha continuato nei suoi comportamenti violenti anche all’interno dell’auto di servizio danneggiandola, sfondando a calci il vetro blindato della portiera. A questo punto sporgendosi dal vetro ormai rotto, ha insultato ancora i poliziotti aggiungendo sputi contro di loro. Offese e minacce di morte sono continuate anche Questura.

Devasta un bar a Monza, minaccia e aggredisce presenti e poliziotti: successo anche nel giorno di Natale

Secondo quanto riferito dal proprietario del bar, il 46enne più volte si era recato nel locale spesso risultando molesto nei confronti dei presenti insultati anche con epiteti razziali. Anche nel giorno di Natale era stato costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per poterlo allontanare.

Devasta un bar a Monza, minaccia e aggredisce presenti e poliziotti: divieto di dimora in Lombardia e di accesso ai locali pubblici in città

È stato arrestato in flagranza per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza, lesione e danneggiamento, porto d’arma impropria senza giustificato motivo in luogo pubblico. Nella mattinata del 27 dicembre, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora in Lombardia.

Il Questore della provincia di Monza e della Brianza considerati i precedenti ha dato avvio al Dacur – Divieto di accesso ai locali pubblici di Monza.