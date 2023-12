Aggredirono due stranieri a Meda la notte di Capodanno: quattro arrestati, tre sono minorenni

Tre minorenni e un ventenne, tutti di nazionalità italiana e già noti alle Forze dell’ordine sono stati arrestati nelle province di Monza Brianza e Como dai carabinieri della Compagnia di Seregno con l’accusa di tentato omicidio aggravato in concorso.

I quattro sono accusati di avere aggredito a Meda, per futili ed occasionali motivi, nel corso dei festeggiamenti del Capodanno scorso, due pakistani, uno dei quali, un 34enne, era stato ricoverato d’urgenza in pericolo di vita presso l’ospedale Niguarda di Milano per contusioni, fratture multiple e ferite da taglio e sottoposto ad intervento chirurgico.

Arresto dei carabinieri dopo l’aggressione a Capodanno a Meda

Le due ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip del Tribunale di Monza e del Tribunale per i Minorenni di Milano su richiesta della Procura della Repubblica di Monza e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

All’identificazione degli indagati, oltre alle risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizione e analisi di registrazioni video e accertamenti tecnici sulla scena del delitto, hanno contribuito le dichiarazioni di altri giovani presenti, nonostante l’iniziale reticenza riconducibile a condotte di intimidazione di inquinamento probatorio che, secondo i contenuti del provvedimento, risultano essere state esercitate dagli indagati.