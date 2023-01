Cristian Benvenuto, lo chef di Macherio che cucina per i bambini poveri

Trasferta speciale per lo chef Cristian Benvenuto, titolare del ristorante La Filanda di Macherio. Prima di Natale ha raggiunto la Romania per cucinare a favore di bambini che vivono in condizioni di disagio ed estrema povertà. Benvenuto ha fatto parte di una delegazione di cuochi di Euro- Toques Italia insieme ad Enrico Derflingher e Paolo Schiavo per un evento di beneficenza a sostegno dell’associazione Volontari Pentru Zimnicea.

Benvenuto in Romania con i cuochi di Euro- Toques Italia

I tre cuochi italiani hanno consegnato ai volontari romeni un assegno con i fondi raccolti grazie alle donazioni dei membri di Euro-Toques. Non solo: dall’Italia è partito per Bucarest un camion pieno di vestiti. Infine, al Palazzo di Magosoaia, hanno preparato una cena insieme a chef rumeni, il cui ricavato è stato destinato sempre a Volontari Pentru Zimnicea. Alla cena hanno preso parte una quindicina di bambini seguiti dall’associazione. Sono stati portati dall’Italia alcuni prodotti, in parte utilizzati per preparare la cena e in parte donati a Volontari Pentru Zimnicea.

Lo chef macheriese Benvenuto: “Questi bambini non sanno neppure cos’é una bistecca”

«Per me è stato come regalare il Natale a questi bambini – spiega commosso chef Benvenuto –loro non hanno mai avuto in regalo dei vestiti, non sanno neppure cosa sia una bistecca. Purtroppo, vivono in condizioni di grande povertà; con la cena solidale abbiamo ricavato dei fondi utilizzati dall’associazione romena per consentire di cucinare all’interno di un appartamento per i bambini, tutti i giorni. Ho visto cosa significa per quelle persone un pasto caldo».

L’ennesima esperienza umanitaria dello chef Benvenuto

Una esperienza umanitaria, l’ennesima, per chef Cristian Benvenuto, che da anni si prodiga insieme ad altri colleghi e persone per fare del bene ai bambini, mettendo al servizio la sua professione.

«Cosa rimane di questo viaggio in Romania? Poter fare del bene, andare un po’ oltre quello che siamo abituati a vedere noi, pensare che si può fare molto con poco. Come dico sempre, basta mettere il cuore nelle piccole cose e può uscire un capolavoro– afferma- sicuramente è stato bello vederli felici, vederli sorridere anche per un cioccolatino. E’ stato molto toccante notre l’emozione per cose che possono apparire semplici». Ai tre cuochi italiani si sono affiancati altri quattro importanti chef rumeni: Iulian Olaru, Stefania Manea (organizzatrice della serata), Cristina Pavel e Tiberio Bucica. Ad aprire la serata, la melanzana scomposta di Cristian Benvenuto. Uno chef che da Macherio esporta non solo il suo sapere e la sua professionalità in giro per il mondo e con grande successo, ma si rende protagonista in prima persona di azioni e progetti (fra questi, Azione contro la fame).