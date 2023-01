Gran successo per il falò di Cascina Greppi a Sovico

Oltre trecento persone hanno animato la serata di domenica 15 gennaio per il falò di Sant’Antonio promosso a Cascina Greppi di Sovico. Il grande successo registrato dell’iniziativa è speciale non solo per la dimensione dell’evento (con la presenza di tante famiglie e diverse associazioni locali) ma anzitutto per la caratteristica di questo evento sociale e culturale.

Gran successo per il falò di Cascina Greppi: promosso dal Gruppo che crea l’evento per bambini e famiglie

Il falò è infatti promosso dal Gruppo di Cascina Greppi che crea il falò dei bambini e delle famiglie, veri protagonisti: i più piccoli hanno fiaccole che lasciano ai bordi della catasta e che si accende tra lo stupore dei bambini. Le famiglie, invece, aderiscono con un aperitivo condiviso: portando sul posto cibo e bevande da offrire a tutti. Per un contorno di festa all’insegna delle socializzazione.

Falò Sovico Sant’Antonio Falò Sovico Sant’Antonio

Il falò ha registrato il fattivo contributo di Pro Loco Sovico, Avis Sovico in cui esponenti erano presenti alla festa insieme allo storico Gruppo Firlinfeu La Primavera di Sovico che ha animato in musica l’evento comunitario. In via Guido Rossa hanno fatto tappa anche i sindaci di Sovico e Macherio. Molto soddisfatti gli organizzatori.

Gran successo per il falò di Cascina Greppi: “Una festa della luce”

“È stata una vera festa della luce, come nel significato più profondo ed antico – spiega il volontario Mauro Galimberti – perché la gente, soprattutto famiglie e bambini, ha davvero accolto il nostro invito e ha voluto uscire di casa e partecipare con entusiasmo”.

Un falò che ha davvero riscaldato i cuori di tutti i presenti e non solo in senso lato. Le emozioni vissute raccontano di un’occasione che ha ricordato i valori più belli di una tradizione creata per unire e fare festa.