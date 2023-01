Macherio premia i campioni Guslandi e Degli Agostini della Roller

“Un modello per i giovani del futuro“. Sono alcune delle parole espresse dal sindaco di Macherio, Mariarosa Redaelli, durante la cerimonia di consegna di una targa celebrativa ai quattro volte campioni del mondo Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini, atleti della società Roller Macherio.

Un momento speciale tenutosi in municipio alla presenza dell’assessore allo sport, Luigi Consonni, e della presidente della società, Elisa Esposito, che è valso un riconoscimento del valore dei due giovani sportivi che portano in alto il nome del paese. Il sindaco ha voluto complimentarsi a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità macheriese con la pluripremiata società di pattinaggio brianzola, rimarcando in particolare i successi degli atleti che hanno chiuso il 2022 col botto.

Macherio premia i campioni: Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini “modello per i nostri giovani”

«La comunità macheriese si complimenta con Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini, atleti dell’associazione Roller Macherio, per il quarto titolo mondiale conseguito ed è orgogliosa del meritato successo, frutto di impegno e fatica, modello per i nostri giovani».

Al primo cittadino è stata invece regalata una maglietta autografata.

Macherio premia i campioni: Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini protagonisti anche ai World Roller Games 2022

Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini si sono aggiudicati la medaglia d’oro ai campionati del mondo di Freestyle Slalom di Coppia. Un titolo vinto nel novembre dello scorso anno a Buenos Aires, in Argentina, sede dell’edizione 2022 dei World Roller Games. Una coppia d’oro, la più forte del mondo.

“La società Roller Macherio è super fiera e contenta di poter allenare ed avere due ragazzi di questo calibro“, il messaggio reso dai vertici del sodalizio. La Roller Macherio, di fatto, ha confermato ancora una volta di non avere rivali al mondo, ma è con le fatiche di tutti i giorni che gli allenatori e tutti coloro che ruotano attorno alla società locale dimostrano quanto lo sport ripaghi.

La pratica è vissuta intensamente, senza perdere di vista i valori che puntano ad una crescita costante e progressiva che parte dai più piccoli. La Roller Macherio fa forza sull’unione di intenti, dimostrando in Brianza e in tutto il mondo che il gioco di squadra è uno strumento potentissimo che, oltre al rispetto dell’avversario e alla passione per lo sport, permette di creare un ambiente ideale per favorire non solo un successo collettivo, ma anche una crescita individuale. Lo sport è una scuola e la Roller Macherio dimostra nei fatti la capacità di socializzare, insegnando i valori fondamentali come quello della fratellanza, del dialogo, dell’altruismo. E con essi si raggiungono le più alte vette e si serve il poker mondiale.