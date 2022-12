Tre atleti della Roller Macherio sul palco di X Factor per la finalissima

Sul palcoscenico della finale di X Factor 2022 salgono (coi pattini) tre atleti della Roller Macherio. Ospitata speciale per Riccardo Rizzoli, Ilaria e Lorenzo Guslandi: giovedì 8 dicembre hanno preso parte alla sedicesima edizione del talent di Sky, vinta dai Santi Francesi del team Rkomi, coreografando l’esibizione di Dargen D’Amico, cantante e giudice del concorso, sulle note di “Dove si balla”, la coinvolgente hit di Sanremo che continua a far ballare. Un momento musicale che ha letteralmente scatenato la platea.

Riccardo, Ilaria e Lorenzo sui pattini per il brano dance di Dargen D’Amico

Dargen ha coinvolto tutti i presenti con il suo brano dance che, per l’occasione, ha avuto come “ballerini- pattinatori” i tre portacolori della Roller Macherio, pluripremiata società di pattinaggio brianzola, che hanno messo in mostra le loro abilità sul palco di X Factor. Riccardo, Ilaria e Lorenzo hanno accompagnato l’esibizione di Dargen D’Amico con le loro evoluzioni ed in diretta tv hanno dato il meglio. L’emozione dell’attesa dietro quinte è stata spazzata via dell’energia e dall’entusiasmo. Un’occasione speciale che ha permesso agli atleti della Roller Macherio di prendere parte ad una nuova trasmissione televisiva di successo.

Roller Macherio già in tv a “Tu si que vales”

Non è la prima volta che alcuni ragazzi della società di pattinaggio macheriese entrano in scena in un programma tv; in passato, alcuni campioni della Roller hanno accompagnato momenti di intrattenimento e persino preso parte loro stessi ad un contest, come accadde a “Tu si que vales” dove furono applauditi su Canale 5 dai giudici capitanati da Maria De Filippi.