Roller Macherio: argento ai campionati europei di squadra

Sul secondo gradino più alto d’Europa. Alte vette per la Roller Macherio che si conferma società di grandi prospettive, ma soprattutto di concrete realtà. Gli atleti, ragazze e ragazzi, costruiscono successi sull’onda di un entusiasmo che è alla base dello sport. E per Natale si regalano un podio tutto europeo. È successo a Valladolid, in Spagna, dove i pattinatori hanno conquistato la seconda posizione al primo campionato europeo di squadra. Lo scorso fine settimana hanno combattuto come leoni portando in Italia un trofeo meritatissimo. Un gruppo affiatato che ha mostrato all’Europa il valore della Roller Macherio capace di finire sotto i riflettori.

Roller Macherio

Roller Macherio anche in tv: spettacolo alla finale di X Factor

In televisione come in gara. Si, perché se nell’ultimo periodo alcuni atleti si sono esibiti anche alla finale di X Factor 2022: Riccardo Rizzoli, Ilaria e Lorenzo Guslandi hanno preso parte alla finale della sedicesima edizione del talent di Sky, vinta dai Santi Francesi del team Rkomi, coreografando l’esibizione di Dargen D’Amico, cantante e giudice del concorso, sulle note di “Dove si balla”, la coinvolgente hit di Sanremo che continua a far ballare. Un momento musicale che ha letteralmente scatenato la platea. Dargen ha coinvolto tutti i presenti con il suo brano dance che, per l’occasione, ha avuto come “ballerini- pattinatori” i tre portacolori della Roller Macherio, pluripremiata società di pattinaggio brianzola, che a dicembre chiude l’anno in bellezza, tra successi sportivi e gloria televisiva.