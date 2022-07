Il monzese Lorenzo Guslandi ancora una volta sul tetto del mondo per il pattinaggio

Continua a inanellare vittorie su vittorie l’azzurro Lorenzo Guslandi, il fuoriclasse del pattinaggio inline freestyle e numero uno del ranking mondiale, che conferma il suo immenso talento nella finale di Coppa del Mondo Tre Stelle su pattini in linea, di scena a Porto Recanati, in provincia di Macerata.

Il monzese Lorenzo Guslandi è impegnato nella Coppa del mondo nelle Marche

Nella penultima giornata di gare della Conero Hero Battle, seconda e ultima tappa dopo Parigi, il campione 22enne monzese ha stracciato ancora una volta gli avversari salendo nuovamente sul gradino più alto del podio nella specialità Classic. Autentica forza della natura, Guslandi, in pista nella categoria senior maschile, ha bissato il risultato della tappa francese con uno straordinario oro. La sua performance mozzafiato – slalom tra i birilli a tempo di musica – ha incantato la giuria. Alle sue spalle si sono invece piazzati due atleti della fortissima delegazione di Taiwan.

Il monzese Lorenzo Guslandi scende in campo per il gran finale della battle

Stasera le ultime gare. In programma le attesissime prove di Battle. Guslandi scenderà di nuovo in pista cercando portare a casa l’oro, dopo l’argento di Parigi. Riflettori puntati anche su Lorenzo Demuru, vicecampione europeo di specialità e vincitore della tappa francese e su Viola Luciani, 12 anni, la più giovane della delegazione azzurra e medaglia d’argento in Francia.