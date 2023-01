Macherio dice addio all’alpino Giuliano Perini, una vita in municipio

“Ha trascorso una vita lavorativa al servizio della nostra comunità e per questo tanti macheriesi oggi piangono la sua scomparsa. Era una persona stimata, dotata di autorevolezza, competenza e serietà professionale”. È il ricordo di Giuliano Perini, ex geometra capo del Comune di Macherio, reso dal sindaco Mariarosa Redaelli. Perini è scomparso a 74 anni l’1 gennaio 2023.

Perini nel 1972 aveva vinto il bando per il posto nell’ufficio Tecnico del Comune di Macherio ed è andato in pensione nel giugno del 2013 dopo 41 anni di servizio. “Sino al 2013, anno del suo pensionamento, ha fatto valere le sue qualità. Insieme a lui, vorrei ricordare il collega Claudio Fortunini, scomparso l’estate scorsa – aggiunge il sindaco di Macherio – due vite importanti per la mia e la nostra storia lavorativa ed umana; sono molto dispiaciuta”.

A piangere la scomparsa di Perini anche gli Alpini di Cinisello Balsamo di cui è stato capogruppo dal 1976 al 1985; fu presidente della sezione Ana di Milano dal 1989 al 1998 e consigliere nazionale dal 2000 al 2006. Sottotenente degli Alpini della Brigata Alpina Tridentina nel 1970-71, appena congedato si era iscritto al Gruppo. Aveva partecipato con un gruppo di soci cinisellesi alle opere di ricostruzione del post-terremoto in Friuli.

“Gli Alpini di Cinisello Balsamo oggi salutano Giuliano passato al Paradiso di Cantore, ne rimpiangono la presenza, ma sono consapevoli di avere avuto un grande dono nel condividere le sue attività a favore del Gruppo e della aezione di Milano. Sin da oggi rimarranno portatori del suo esempio e dei suoi insegnamenti” questo il messaggio di cordoglio delle penne nere.“ I funerali dell’ex geometra capo del Comune di Macherio saranno celebrati martedì 3 gennaio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di via Milano.