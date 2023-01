Addio a Paolo Rivolta, musica in lutto a Biassono e a Macherio

Si è spento nel sonno nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio Paolo Rivolta, direttore del coro parrocchiale di Biassono. Aveva 60 anni e una passione sconfinata per la musica. Un amore che aveva portato da Macherio, dove aveva vissuto fino al trasferimento a Biassono e dove ha continuato a suonare nella banda del paese.

Biassono: addio a Paolo Rivolta, il ricordo del corista Augusto Motta

«Il nostro coro è nato quasi in sordina, da un’intuizione di don Giuseppe Galbusera che allora era parroco – racconta Augusto Motta, uno dei coristi – Nel 2010 abbiamo iniziato a organizzare alcuni musical insieme ai ragazzi e ai bambini dell’oratorio. Loro recitavano e noi li accompagnavamo con le canzoni. Fu proprio don Giuseppe, vedendo quei musical, a proporci di dare vita a un coro parrocchiale».

L’ultima volta che i coristi hanno incontrato il loro direttore è stato la scorsa domenica, come sempre, alla messa delle 10.15 nella parrocchia di San Martino. A dare la notizia dell’improvvisa scomparsa è stata la figlia.

Di lui resta una profonda passione per la musica e la convinzione dello straordinario potere inclusivo che esercita su chiunque si lasci coinvolgere dalla magia delle note: «Ha sempre creduto in ognuno di noi, a prescindere dal talento individuale. Era speciale nel coinvolgere chiunque chiedesse di entrare a far parte del coro di San Martino», continua Motta.

Biassono: addio a Paolo Rivolta, il coro oggi conta una trentina di voci

Oggi quella realtà nata quasi per caso poco più di dieci anni fa conta una trentina di voci, con coristi di ogni età: dai 14 ai 60 anni. Da poco erano riprese le prove in presenza dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. Solo pochi mesi fa, in occasione dell’ordinazione sacerdotale di don Davide Ciarla, giovane originario di Biassono, il coro diretto da Paolo Rivolta si era esibito in un concerto in suo onore. Lo stesso era stato fatto per don Giovanni Vergani, un altro giovane sacerdote biassonese, a cui il coro aveva dedicato un concerto subito dopo l’ordinazione presbiterale.

Biassono: addio a Paolo Rivolta, funerali venerdì 13 gennaio

I funerali di Paolo Rivolta si svolgeranno venerdì 13 gennaio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Biassono.