Covid, al San Gerado di Monza la novità dei “positivi accidentali”

Situazione stabile con un primo accenno di flessione tra i ricoverati Covid al San Gerardo. Attualmente i posti letto occupati da pazienti Covid positivi sono 32 (erano 33 la scorsa settimana), i nuovi ricoveri sono stati 12 contro i 13 della scorsa settimana. La Terapia Intensiva continua a restare vuota, ma ci sono 5 pazienti in sub intensiva respiratoria, 14 in Malattie Infettive e 13 in altri reparti. Gli accessi al Pronto Soccorso sono passati da 1873 a 1848; i pazienti con sintomi Covid che si sono presentati al Pronto soccorso sono stati 143 contro i 132 della scorsa settimana, ma di questi solo 12 hanno avuto necessità di essere ricoverati contro i 13 di sette giorni fa.

Covid, al San Gerado di Monza tre morti negli ultimi sette giorni

Sale però purtroppo il numero dei decessi: le vittime degli ultimi sette giorni sono state 3, mentre la settimana scorsa c’era stato un solo decesso. La novità di questa quinta ondata è rappresentata dai pazienti definiti “positivi accidentali”, ovvero pazienti che sono ricoverati in ospedale per altre patologie e che scoprono la positività al Covid al momento del ricovero. In queste settimane sono arrivati a rappresentare il 30% dei pazienti ricoverati, in quella attuale sono 13 su 32 totali.

Covid, somministrate 2127 dosi di vaccino di cui 1982 quarte dosi

«Nel caso di pazienti che scoprono di aver contratto il virus solo al loro ingresso in ospedale– spiega Paolo Bonfanti, direttore delle Malattie Infettive– sono previsti percorsi protetti ad hoc. I pazienti sono ricoverati nel reparto in base alla patologia per cui è stato necessario il ricovero, ma in una zona isolata e riservata dove sono stati attivati percorsi protetti» Sul fronte delle vaccinazioni questa settimana sono state somministrate 2127 dosi di cui 1982 quarte dosi. Quasi il doppio rispetto alla scorsa settimana quando erano state fatte 1478 somministrazioni di cui 1011 quarte dosi, 65 terze dosi e 46 pediatriche.

Ad incrementare il numero dei vaccini somministrati è stata l’apertura al personale scolastico di Monza e Provincia che nella giornata di domenica ha avuto a disposizione l’accesso libero senza necessità di prenotare.