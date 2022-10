Covid e influenza, vax day a Vimercate per personale scolastico e forze dell’ordine

Al centro vaccinale ex Esselunga di Vimercate è a disposizione un vax day per il personale scolastico e le forze dell’ordine. L’appuntamento, promosso con la collaborazione di Ats Brianza e Asst Brianza, è per sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 14, all’ ex Esselunga di via Enrico Toti 8. Per l’occasione, l’accesso è diretto, non sarà necessaria cioè la prenotazione.

L’importante sarà avere con sé tessera sanitaria, il codice fiscale e la carta di identità.

Vax day a Vimercate: quarta dose anticovid e vaccinazione antinfluenzale

Sarà offerta la somministrazione della quarta dose anti Covid (2° booster) – l’ultima circolare del Ministero della Salute ha esteso la platea vaccinabile a tutti i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni – e la vaccinazione antinfluenzale. Un dato: al 15 ottobre sono state effettuate circa 25 mila somministrazioni di quarte dosi

Vax day a Vimercate: “Dal 6 ottobre notevole impulso alla campagna vaccinale”

“La disponibilità dei vaccini bivalenti aggiornati con le varianti maggiormente circolanti – ha spiegato Tiziana Meroni, responsabile medico del centro vaccinale di Vimercate – ha contribuito a dare un notevole impulso alla Campagna Vaccinale in atto, in particolare nelle ultime due settimane, a partire dallo scorso 6 ottobre, data in cui è iniziata anche l’offerta in co-somministrazione del vaccino antinfluenzale alle categorie per le quali è raccomandato”.