Vaccini, quarta dose anticovid e antinfluenzale: prenotazioni disponibili

È possibile prenotare la quarta dose del vaccino anticovid a partire dai 12 anni sul portale regionale dedicato.

Vaccini, quarta dose anticovid: le indicazioni

La quarta dose è raccomandata in via prioritaria, sottolinea la Regione, ai cittadini over 60, alle persone con elevata fragilità di età pari o superiore ai 12 anni, agli operatori sanitari e a operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle donne in gravidanza. Queste ultime possono accedere anche recandosi senza prenotazione in uno dei centri vaccinali della Lombardia.

L’appuntamento per la quarta dose può essere prenotato purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo.

Vaccini, quarta antinfluenzale: le indicazioni

Nel frattempo parte anche la campagna vaccinale contro l’influenza: il via mercoledì 5 ottobre, giorno da cui i cittadini over 60 possono rivolgersi prioritariamente al proprio medico di medicina generale per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. I soggetti a rischio per patologia potranno chiederla, oltre che al proprio medico di medicina generale, anche ai centri specialistici di riferimento. Per la prossima stagione antinfluenzale sono disponibili fino a 2,7 milioni di dosi per tutto il territorio lombardo.

A partire dal 18 ottobre, tutti i cittadini per i quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente potranno, inoltre, prenotare l’appuntamento per il vaccino presso una Asst o una farmacia attraverso la piattaforma regionale di prenotazione del vaccino vaccinazioneantinfluenzale.regione .lombardia.it.