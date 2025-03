È di tre giovani, di cui uno minorenne, in ospedale il bilancio di un incidente stradale alle prime ore di lunedì 10 marzo a Cornate d’Adda. I tre viaggiavano sulla stessa auto che, per cause in via d’accertamento, verso le 4 del mattino è finita contro vari ostacoli. Per la violenza dell’impatto il motore dell’autovettura si è staccato ed è finito sulla carreggiata. L’allarme ha portato sul posto ambulanze e automedica, i vigili del fuoco con l’autopompa da Vimercate, i carabinieri.

Cornate d’Adda: tre giovani si schiantano con l’auto, in ospedale in codice giallo

I tre feriti di 19, 18 e 16 anni sono trasportati in codice giallo negli ospedali San Gerardo di Monza e Papa Giovanni di Bergamo.