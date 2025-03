È un brianzolo l’uomo di 67 anni deceduto domenica 2 marzo in un incidente aereo in provincia di Pavia. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno a Sannazzaro de’ Burgondi per un velivolo precipitato in un campo in via dell’Industria. A bordo del piccolo elicottero, un ultralggero, solo il pilota di 67 anni morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Pavia e carabinieri di Voghera.

Secondo quanto si è appreso l’uomo era residente a Lissone. La vittima è l’imprenditore Raffaele Mazza, era decollato da Senago.