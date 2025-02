Usmate Velate, grave incidente sulla tangenziale Est: nove le persone coinvolte

Grave incidente nella mattinata di sabato 22 febbraio sulla tangenziale Est all’altezza di Usmate Velate. È accaduto verso le 8.30 quando, per motivi ancora tutti da stabilire, cinque vetture sono rimaste coinvolte in un drammatico scontro. In tutto sono nove le persone che si trovavano a bordo delle vetture, delle quali due sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, in condizioni giudicate al momento gravi. I restanti passeggeri sembrano sulle prime se la siano cavata soltanto con qualche contusione e molto spavento.

Tangenziale Est: sul posto ingente lo spiegamento dei soccorsi

Vigili del fuoco e 118 al lavoro

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso tra cui i vigili del fuoco, i mezzi della società autostrade, le ambulanze e numerose gazzelle dei carabinieri al comando del luogotenente Luca Carboni. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso che, tuttavia, non è stato necessario per trasportare i feriti.

Tangenziale Est: notevole l’impatto sul traffico veicolare

Un’immagine che documenta la gravità della situazione

La tangenziale risulta bloccata e il traffico, comunque importante nonostante il weekend, viene deviato verso le strade urbane. Sono in corso proprio in questo momento tutti gli accertamenti per stabilire i motivi del maxi incidente. Se si sia trattato di un guasto meccanico che ha colpito una delle vetture, un errore umano o ancora le condizioni meteo che potrebbero avere fatto scivolare le automobili sull’asfalto reso più viscido dalla pioggia.

L’incidente sulla tangenziale

