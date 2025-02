Con l’auto nella roggia: traffico in tilt tra la provincia di Como e la Brianza

Lunghe code e traffico difficoltoso tra la provincia di Como e la Brianza nella giornata di mercoledì 26 febbraio a causa di un incidente che ha coinvolto una donna finita fuori strada a Mariano Comense

Con l’auto nella roggia: è successo a Mariano Comense

È successo intorno alle 13.30 in via Como, che dà sulla Novedratese: la donna, 45 anni, avrebbe perso il controllo – forse in seguito a un urto – ha abbattuto la staccionata di protezione, una cabina elettrica provocando anche un black out ed è precipitata nella roggia in secca. È riuscita da sola a uscire dall’abitacolo risalendo la scarpata per qualche metro e ha rimediato per fortuna solo un grande spavento. È stata comunque trasportata in codice verde all’ospedale per precauzione.

Incidente Mariano Incidente Mariano

Con l’auto nella roggia: i soccorsi sul posto

Notevoli invece le conseguenze sul traffico. Sul posto i soccorsi, la polizia locale e i vigili del fuoco di Cantù insieme al soccorso stradale. Di fronte all’impossibilità di recuperare l’auto col carro attrezzi è stata attivata la autogru dal Comando di Lecco. La necessità di chiudere la strada e interrompere il traffico ha causato code soprattutto di mezzi pesanti che hanno intasato la viabilità locale.