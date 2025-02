Monza, la mappa degli incidenti in via Buonarroti: «Aumentati del 26% in un anno»

Via Buonarroti, quasi due chilometri di strada nella quale gli incidenti sono molto frequenti. Dati alla mano, Umberto Tesoro, esperto di digital marketing, già ideatore in passato di un gruppo Facebook per segnalare i lampioni spenti di Monza, ha fatto il punto della situazione sulla trafficata arteria monzese e i suoi pericoli quotidiani.

Monza, la mappa degli incidenti in via Buonarroti: i numeri del 2023 e del 2024

Nell’arco del 2024 lungo la via si sono verificati ben 43 sinistri con 18 feriti, due pedoni e sette persone in bici coinvolti.

Nel 2023 gli incidenti erano stati 34 con una persona deceduta (un bambino investito da un’automobile), 20 feriti, due pedoni e quattro persone in bici coinvolti. L’incremento del numero di incidenti è stato del 26%. Tesoro per effettuare la sua analisi si è avvalso dei dati ufficiali trasmessi dalla Polizia Locale e ha localizzato su una mappa le coordinate geografiche dei sinistri.

Monza, la mappa degli incidenti in via Buonarroti: il tratto più pericoloso

«Fa impressione vedere che gli incidenti si sono verificati nei medesimi punti anno dopo anno», sottolinea Tesoro. Le zone più a rischio sono il segmento di strada che si trova nei pressi della chiesa di Regina Pacis, il tratto che si avvicina alla parrocchia di San Donato, l’incrocio con viale delle Industrie e il confine con Brugherio.

«Via Buonarroti – prosegue Tesoro – merita attenzione dato che in settecento metri sono posizionate quattro scuole: le scuole dell’infanzia Regina Pacis e Sant’Anna, l’asilo nido San Donato e la scuola primaria Buonarroti. L’utenza è molto giovane e delicata e va tutelata nel modo più assoluto». Tesoro dà atto al comune che ha già effettuato «un intervento straordinario di “traffic calming” e di barriere di sicurezza all’angolo di via Buonarroti con via Cimabue» e che ha in programma un’azione simile all’angolo con via Giotto. «Esiste però la preoccupazione che gli interventi non siano sufficienti, soprattutto a tutela degli utenti più deboli. Per questo occorre fare di più» conclude.

Monza, la mappa degli incidenti in via Buonarroti: condizioni stabili per la donna investita la settimana scorsa

Intanto versa invece in condizioni stabili, all’ospedale San Gerardo, una 75enne investita mercoledì scorso in via Cavallotti da un’auto condotta da una trentenne, medico dell’ospedale Niguarda, che si è subito fermata, prestando le prime cure alla anziana, poi soccorsa in codice rosso.