Monza: seggiolini e sistemi antiabbandono, la lezione della Polizia stradale ai futuri genitori

In macchina con neonati, bambini e donne in gravidanza: la Polizia stradale di Monza ha spiegato tutte le regole per viaggiare in sicurezza nel corso di un incontro, martedì 28 gennaio 2025, nella sala conferenze dell’ospedale San Gerardo di Monza. Una lezione di educazione stradale alla quale hanno assistito futuri genitori e alcuni medici. L’iniziativa è stata promossa dalla Polizia Stradale di Monza e dalla direzione dell’azienda sanitaria dell’ospedale monzese.

Monza: la Polizia stradale al San Gerardo per una lezione sulla sicurezza stradale

Gli agenti hanno illustrato le fondamentali regole per far viaggiare i più piccoli in sicurezza fornendo anche informazioni sulla disciplina di omologazione dei seggiolini, sull’utilizzo dei sistemi antiabbandono, specificando le tipologie di dispositivi presenti sul mercato, e sulle regole del Codice della strada. L’occasione è stata utile anche per trattare una delle maggiori problematiche che spesso determinano incidenti stradali come la distrazione alla guida. L’incontro, durato circa un’ora e mezza, verrà riproposto sempre al San Gerardo il 26 febbraio alle 18.