Polizia locale di Monza, 25mila interventi nel 2024: in arrivo i varchi videosorvegliati

Interventi quasi raddoppiati, saliti a oltre 25mila e una videosorveglianza che punta ad arrivare a 200 impianti entro l’anno. E’ una Polizia locale “totale” quella descritta ed emersa leggendo i numeri della attività 2024 presentati venerdì 31 gennaio in municipio, a Monza, alla presenza del comandante Giovanni Dongiovanni, del sindaco Paolo Pilotto e dell’assessore alla partita Ambrogio Moccia.

Corpo che conta circa 120 uomini e che ha fatto della presenza capillare, soprattutto nei quartieri – con l’introduzione del Servizio di Polizia di Comunità e di una squadra di 8 agenti in bici nell’ambito delle pattuglie di quartiere – il fulcro della riorganizzazione, con una specifica attenzione ai giardini pubblici con 1.810 attività di controllo specifiche. Un presidio più puntuale ecologico e vicino ai cittadini che si è manifestato appunto anche con l’introduzione di pattuglie in bicicletta, che ha portato alla riduzione del chilometraggio percorso (-9%, pari a 269.313 km), e con veicoli ecosostenibili.

Monza, il report 2024 della Polizia locale: si punta alle 200 telecamere

A dare una grande mano alla attività- come in generale sta accadendo a tutte le forze di polizia – è stato l’ampliamento della rete di videosorveglianza del capoluogo brianzolo passata da 75 telecamere operative nel 2023 a 187 nel 2024 con un incremento del 149% percorso di implementazione non ancora terminato, dato che prevede anche quest’anno nuove programmazioni, mentre si prospetta anche l’introduzione di una decina di varchi videosorvegliati alle porte della città.

L’aumento della attività investigativa e di controllo si evince dall’incremento del 51% delle notizie di reato, da 399 a 603, e degli arresti, cresciuti del 225% così come le denunce, aumentate del 4,1%. Cento le persone fotosegnalate ed emessi 51 ordini di allontanamento. Calati i veicoli rubati rinvenuti in città, 18 contro i 31 del 2023, e delle dichiarazioni di smarrimento, 109 contro le 120 dell’anno precedente.

Monza, il report 2024 della Polizia locale: 90mila violazioni del Codice

Sul fronte stradale, le violazioni del Codice della strada aumentate del 30,3%, a quota 90.506, grazie a un’intensificazione delle attività di controllo che ha portato anche a un raddoppio dei punti patente decurtati (+97,8%). Sempre nel 2024 si sono registrati 1.117 incidenti stradali, il 56% dei quali non ha causato feriti. Il mese più critico è stato ottobre, con 125 incidenti, mentre gennaio si è rivelato il periodo con meno sinistri. L’indice di mortalità rilevato, che tiene conto dei decessi ogni 100 incidenti, è stato dello 0,18%. Molto al di sotto della media nazionale che si attesta all’1,82 %.

Preziosa inoltre l’unità cinofila a contrasto dei fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti: il cane “Boss” è stato impiegato in 239 operazioni, durante le quali ha effettuato 325 segnalazioni riguardanti la presenza di sostanze stupefacenti che hanno portato al sequestro di 2.102 grammi di sostanze illecite.

Altro fronte è il contrasto al gioco d’azzardo: da luglio 2024, è stato anche istituito un gruppo – composto da 4 operatori – dedicato al contrasto del gioco d’azzardo patologico e fino al 31 dicembre ha effettuato 16 controlli mirati e ispezioni presso locali pubblici e sale da gioco presenti nel territorio comunale. Sequestrati 3 apparecchi da gioco slot, con una sanzione di 5.000 euro ciascuno.

Monza, il report 2024 della Polizia locale: 429 sanzioni a tutela del consumatore

Da segnalare anche le attività svolte dall’Ufficio Tutela del Consumatore e delle Imprese: 429 le sanzioni e 221 le ispezioni eseguite da personale del Comando: 233 sanzioni riguardano il commercio; 36 l’occupazione di suolo; 35 la violazione di regolamenti comunali; 51 la vendita irregolare o il consumo in strada id alcol; 74 infrazioni al codice della strada. Tra le ispezioni, invece, 82 hanno riguardato pubblici esercizi e 129 negozi di vicinato e medie/grandi strutture di vendita. In ambito edilizio svolti 593 interventi su segnalazioni di cittadini, di iniziativa, per violazioni presunte tali o in ausilio ad altri enti. Ancora più numerose, 912, sono state le pratiche di accertamento svolte in ambito di tutela ambientale, con 333 violazioni amministrative accertate.A

Monza, il report 2024 della Polizia locale: la formazione nella “academy”

Sul fronte della formazione ha funzionato a pieno ritmo la “academy” istituita dalla Polizia Locale di Monza che nel 2014 ha proposto circa 30 corsi per aggiornare le competenze normative, tecniche e operative degli agenti, con focus su emergenze, sicurezza stradale, comunicazione e tecnologie avanzate con 135 partecipanti. Grazie a un accordo con Regione Lombardia, Monza è tra l’altro diventata sede regionale per la formazione dei neoassunti, rafforzando il suo ruolo come modello d’eccellenza.

“Il 2024 – osserva l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – si conferma un anno di crescita per la Polizia Locale di Monza, che ha saputo affrontare le sfide della sicurezza urbana e stradale con una gestione innovativa e proattiva, sapendo adoperare e riorganizzare al meglio l’organico a disposizione. I risultati ottenuti evidenziano una città più sicura, grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, e un modello di gestione che punta al miglioramento continuo della qualità della vita”.