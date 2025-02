Monza: investita dall’auto condotta da un medico, 75enne in gravi condizioni

Investita da un’auto condotta da una trentenne, medico dell’ospedale Niguarda, una 75enne monzese è stata traportata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo dove è stata ricoverata in prognosi riservata. L”incidente è accaduto mercoledì 19 febbraio poco prima delle 7 del mattino in via Cavallotti, all’altezza di via Pitagora.

Monza, grave una 75enne investita: soccorsa in codice rosso

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, intervenuta sul posto insieme a personale paramedico inviato dal 118, la donna è stata investita mentre attraversava la strada dall’auto della 30enne, proveniente dal centro città e diretta verso viale Lombardia.

L’anziana ha riportato gravi traumi ed è stata soccorsa in codice rosso. L’investitrice si è subito fermata a prestare soccorso e – sempre secondo quanto riferito dalla Polizia locale – è risultata negativa ai controlli per l’eventuale ingestione di bevande alcoliche e assunzione di sostanze stupefacenti. Dei fatti è stato avvertito il magistrato di turno.