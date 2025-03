Incidenti stradali, lite a Biassono e aggressione a Lissone: notte di interventi per il 118

Gli immancabili incidenti stradali, una lite e una aggressione, nella serata e poi durante la notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, a Monza e Brianza. Con inevitabili interventi di personale sanitario e forze dell’ordine.

Incidenti stradali a Macherio, Monza e Concorezzo

Il primo sinistro è accaduto a Macherio attorno alle 19.30, in via Toti. A causa di una collisione tra un’auto e una moto un 47enne è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Presente anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Un secondo incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte a Monza, in via Lecco, tra due auto, con un 39enne portato per accertamenti, in codice verde, al Policlinico di Monza. Altro ferito lieve, in codice verde, a Concorezzo, attorno alle 3 di notte, sulla Sp 13: anche in questo caso a scontrarsi sono state due vetture.

Lite a Biassono e aggressione a Lissone

Poco prima delle 3 i carabinieri sono intervenuti insieme a personale Areu a Biassono, in via Cesana e Villa per una lite che ha visto protagonisti tre ragazzi di 19, 20 e 27 anni con uno dei tre rimasto lievemente ferito e portato in codice verde per accertamenti al San Gerardo. Aggressione infine attorno alle 4.30 a Lissone, in via Guarenti con un 24enne soccorso in codice verde. Sul posto anche i carabinieri.