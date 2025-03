Muggiò: si schianta con la Ferrari fuori serie sulla Tangenziale nord

Grave incidente per una Ferrari SF90, rimasta coinvolta in un violentissimo incidente con un furgone con cui è entrata in collisione ad alta velocità lungo il tratto della Tangenziale nord tra Muggiò e Nova Milanese. L’incidente si è verificato attorno alle 11.20 di domenica 9 marzo per cause ancora tutte da accertare: la fuoriserie, che tra l’altro risulta essere un modello in tiratura limitata, è entrato in collisione con un furgone che transitava nella stessa direzione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il 57enne conducente della Ferrari dall’abitacolo. L’uomo era rimasto incastrato nelle lamiere, fortemente compresse dallo scontro e dallo scoppio dell’air bag: la parte frontate della rossa di Maranello è andata completamente distrutta nell’impatto, e vista anche la struttura particolare dell’auto, chi è intervenuto in soccorso ha avuto il suo da fare per estrarlo senza danni dall’abitacolo.

Muggiò, si schianta con la Ferrari fuori serie: nessun ferito grave

L’uomo è uscito dal veicolo sotto shock, ma essenzialmente senza ferite fisiche tanto che i soccorritori giunti prontamente sul posto hanno acconsentito al rilascio senza ricovero previo assenso del diretto interessato. Nessuna ferita, ma tanta apprensione anche per il guidatore del furgone, un 47enne che al contrario del proprietario della Ferrari stava tornando a casa dal lavoro. Per fortuna per lui il botto è stato ammortizzato dalla parte retrostante del veicolo da lavoro e non ha avuto conseguenze, se non per la carrozzeria. Le operazioni di rilievo e rimozione dei veicoli coinvolti si è concluso abbastanza agevolmente, prima delle 13, per effetto anche dei ridotti flussi di traffico della domenica mattina.