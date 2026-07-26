Un quarantenne residente a Nova Milanese, con precedenti nel suo percorso di vita, è stato arrestato dalla squadra mobile di Milano, dopo che nel suo garage all’interno di un condominio sono stati trovati chilogrammi di hashish e cocaina ed un piccolo arsenale di armi da guerra e munizioni.

Armi e droga: la ricostruzione dell’intervento

Secondo quello che è stato ricostruito, il personale è entrato in azione in coda ad un’attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, durante la quale è stato notato un andirivieni dal box sotto la lente d’ingrandimento. Quando l’uomo si è accorto di essere finito nel mirino delle forze di Polizia, ha provato a dileguarsi ed a liberarsi delle chiavi, ma è stato subito intercettato e bloccato. Un’ispezione ha quindi consentito di recuperare e sequestrare una pistola mitragliatrice, con matricola abrasa e silenziatore, due pistole, a loro volta con matricola abrasa, un fucile a canne mozze, munizioni di vario calibro e ben tre chilogrammi di cocaina e quattro di hashish, oltre ad uno scooter risultato compendio di furto.

Armi e droga: l’uomo è stato incarcerato a Monza

Nei confronti del novese è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato. Le accuse mosse nei suoi confronti sono di detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine, con tanto di munizionamento, e di detenzione con lo scopo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere di Monza.