Un maxi incidente venerdì mattina ha coinvolto un pullman con a bordo 44 bambini di una scuola elementare sull’autostrada A4 nel tratto urbano tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in direzione di Venezia. Intorno alle 10, il pullman è rimasto coinvolto in un tamponamento con tre camion. In tutto 53 le persone coinvolte, grave l’autista dell’autobus ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda per traumi al bacino e alle gambe.

Incidente sulla A4: in ospedale anche due insegnanti e due bambine di 8 anni

Soccorse anche una insegnante e due bambine di 8 anni, trasportate al San Raffaele in codice giallo. In codice giallo al Bassini anche un’altra insegnante.

I coinvolti illesi a bordo del pullman (42 bambini e 3 insegnanti), di una scuola elementare di Ivrea, sono stati trasferiti su un altro mezzo chiamato per il rientro.

Incidente sulla A4: maxi emergenza sul posto, i soccorsi

Sono intervenuti due mezzi di coordinamento maxiemergenze dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), 2 automediche, 5 ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.