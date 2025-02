Usmate Velate, crash lungo la provinciale: in quattro finiscono all’ospedale

Squadre del comando provinciale di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute sabato 22 febbraio, alla 1.30 circa, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Per cause in fase di accertamento, i veicoli sono entrati in collisione lungo la strada provinciale 177. Giunto sul posto, il personale ha dovuto liberare con l’utilizzo di cesoie e divaricatore una persona, che era rimasta incastrata all’interno del veicolo.

Incidente: sul posto l’autopompa da Vimercate ed il carro fiamma da Lissone

Un momento dell’intervento di soccorso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche l’autopompa da Vimercate e il carro fiamma da Lissone. Risultano coinvolti quattro feriti, due trasportati in ospedale in codice giallo e due in codice verde dal personale Areu giunto in posto. Presenti le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.