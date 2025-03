Lentate: si ribalta con il furgone sulla Pedemontana, soccorso in codice rosso

Incidente stradale all’altezza dell’uscita di Lentate sul Seveso della autostrada Pedemontana Lombarda poco prima dell’una del pomeriggio di giovedì 6 marzo. Ne dà notizia l’Agenzia emergenza urgenza regionale. Il sinistro è accaduto per cause in via di accertamento all’altezza del cavalcavia numero 16, in direzione nord.

Conducente di un furgone soccorso in codice rosso a Lentate: si è ribaltato con il furgone

Secondo quanto riferito il conducente di un furgone avrebbe perso il controllo finendo contro un ostacolo e il mezzo si sarebbe ribaltato. Il coinvolto, un uomo, ha riportato gravi traumi tanto da essere soccorso in codice rosso. Dopo un primo intervento sul posto, presente personale paramedico con una ambulanza e una automedica, oltre che i vigili del fuoco e la Polizia stradale, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como.