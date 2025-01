Concorezzo: incendio in via Don Girotti, brucia il tetto di un condominio

Vigili del fuoco e forze dell’ordine in via Don Girotti a Concorezzo nella mattina di mercoledì 15 gennaio per un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina di tre piani. L’allarme è scattato intorno alle 9, un aggiornamento è stato dato anche dal Comune che, attraverso i canali social istituzionali, raccomanda “in via precauzionale” a chi è nella zona sud di Concorezzo, compresa tra via Pio X e via Lazzaretto, di tenere le finestre chiuse.

Sul posto una un’autopompa, un’autoscala due autobotti, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia. Presente anche personale Areu.