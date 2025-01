Auto in transito prende fuoco a Usmate, incendio domato dai vigili del fuoco

Un’auto in transito ha preso improvvisamente fuoco a Usmate Velate, in via Liguria, nella mattinata di martedì 14 gennaio. Sul posto si è portata una squadra del Comando di Monza e Brianza che ha ha immediatamente domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo con un’autopompa dalla sede centrale di Monza. Non risultano feriti.