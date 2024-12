Incendio in un magazzino in disuso a Lentate: fiamme fino al tetto

Incendio in un edificio in disuso a Lentate sul Seveso, in via Giuseppe Garibaldi, nella mattinata di martedì 31 dicembre. Ignote le cause dell’innesco: secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco del Comando provinciale le fiamme hanno inizialmente interessato del materiale di vario genere stoccato nei locali fino a intaccare anche il tetto della struttura.

Alcuni mezzi impiegati a Lentate sul Seveso

Incendio a Lentate: dispiegamento di mezzi dei vigili del fuoco dalla Brianza e Como

Scattato l’allarme, attorno alle 9.45, dalla centrale operativa di Monza sono state inviate Squadre del Comando di Monza e Brianza e Como che sono riuscite a domare prontamente l’incendio senza che fossero coinvolti ulteriori edifici. Massiccio il dispiegamento di mezzi: un’autopompa, un’autoscala, un carro soccorso, un carro ventilazione e un’autobotte dal comando di Monza e Brianza (presente anche il funzionario di guardia), e un’autobotte e il polifunzionale dal comando di Como. Presente precauzionalmente anche personale paramedico inviato dal 118 oltre che le forze dell’ordine.