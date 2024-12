Incendio canna fumaria a Carnate: intervenuti i vigili del fuoco di Vimercate e Merate

Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte ma non sono mancati i disagi a Carnate, in via Carlo Porta, nel pomeriggio del 30 dicembre, dopo che un incendio ha interessato la canna fumaria di una abitazione.

Attorno alle 17 è scattato l’intervento dei vigili del fuoco con squadre del Comando di Monza e Brianza e Lecco che, giunte sul posto, attraverso un’autoscala hanno raggiunto il tetto e raffreddato il condotto fumario con acqua per poi procedere alla verifica con l’utilizzo di una termocamera per escludere la presenza di braci ancora attive. Sul posto un’autopompa da Vimercate e un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte dal distaccamento di Merate.