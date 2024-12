Incendio in un locale lavanderia a Seregno, famiglie temporaneamente evacuate

Famiglie temporaneamente evacuate a Seregno, in via Bergamo, nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre, dopo lo scoppio di un incendio che ha interessato un locale a piano terra, adibito a lavanderia, non commerciale, in un contesto condominiale.

Seregno, incendio in un locale lavanderia di un condominio: vigili del fuoco sul posto

La chiamata al 115 è avvenuta poco prima delle 16 e dalla centrale operativa monzese del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono state inviate a Seregno squadre su due autopompe, un carro soccorso e una autoscala.

Per precauzione le famiglie presenti sono state temporaneamente fatte allontanare e l’incendio è stato prontamente spento. Non risultano coinvolti civili. Presenti anche personale paramedico e forze dell’ordine.