Monza, sgradita eredità dell’incendio al chiosco: chiusi per una serie di verifiche i giardini di via Sant’Andrea

L’incendio che ha investito sabato 4 gennaio, nel pomeriggio, il chiosco di via Sant’Andrea ha lasciato una sgradita eredità. Se infatti il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato la compromissione della struttura e nessuno ha riportato ferite, la necessità di sopralluoghi tecnici ha determinato l’esigenza di una chiusura dei giardini pubblici tra la stessa via Sant’Andrea e la via Lissoni.

Incendio: il provvedimento si protrarrà fino al termine delle verifiche

Il provvedimento, comunicato dal comune di Monza, sarà in vigore da domenica 5 gennaio fino al termine delle verifiche.