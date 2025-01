Monza, incendio ad un chiosco in via Sant’Andrea: i vigili del fuoco lo estinguono rapidamente

Pomeriggio di lavoro sabato 4 gennaio per i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, che sono intervenuti alle 14.30 in via Sant’Andrea, per un incendio che ha coinvolto un chiosco adibito a bar, all’interno di un parco giochi.

Vigili del fuoco: ingente il numero dei mezzi impiegati

I vigili del fuoco al lavoro

Le squadre impiegate hanno estinto rapidamente l’incendio, evitando un coinvolgimento dell’intera struttura. Sul posto sono state inviate due autopompe, un’autoscala, un carrosoccorso, un modulo boschivo e la vettura del funzionario di guardia.

Vigili del fuoco: nessuna persona ferita

Un’altra immagine che documenta l’intervento

Non risultano persone ferite. Presenti anche un’ambulanza del 118 e le Forze dell’ordine.