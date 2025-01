Concorezzo: spento l’incendio in via Don Girotti, escluse criticità ambientali

È stato spento nel primo pomeriggio di mercoledì l’incendio che a Concorezzo ha bruciato il tetto di un condominio in via Don Girotti. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore e poi hanno avviato le verifiche per la conta dei danni. Non sono state segnalate criticità ambientali dovute al fumo, dopo che in mattinata per precauzione i residenti nella zona sud del paese erano stati invitati a tenere chiuse le finestre.