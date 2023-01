Colpito alla testa da un fusto di albero a Besana in Brianza, morto all’ospedale di Monza

Non ce l’ha fatta: è morto all’ospedale San Gerardo di Monza dove era ricoverato dal pomeriggio di giovedì 12 gennaio il 76enne di Pioltello rimasto gravemente ferito mentre con altre persone tagliava piante in una zona di Calò, frazione di Besana in Brianza, all’interno del Parco Valle Lambro. L’uomo era stato colpito alla testa da uno dei fusti riportando traumi da schiacciamento ed era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza, in terapia intensiva. Per soccorrere l’uomo i soccorritori si erano calati da un elicottero inviato sopra il bosco.