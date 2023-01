Taglia alberi, colpito alla testa: elisoccorso per un uomo di 76 anni a Besana

Si sono calati dall’elicottero inviato sopra il bosco e si sono fatti strada non senza difficoltà con l’attrezzatura per soccorrere un uomo di 76 anni, ferito in modo grave mentre con altre persone tagliava piante in una zona di Calò, frazione di Besana in Brianza, all’interno del Parco Valle Lambro. L’uomo sarebbe stato colpito alla testa proprio da uno dei fusti riportando traumi da schiacciamento ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. È ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita.

Colpito da un albero: cos’è successo

È successo nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio, l’allarme è scattato intorno alle 15.30. Il ferito, un uomo di Pioltello, è stato in prima battuta aiutato dai compagni con cui stava tagliando la legna su concessione del proprietario del terreno. All’arrivo dei soccorsi, l’elicottero ha calato col verricello tra gli alberi il Soccorso alpino e l’equipe medica.

Colpito dall’albero che stava tagliando: i soccorsi

Sul posto si sono portati anche un’ambulanza, i vigili del fuoco da Seregno e Lissone, presenti anche con un pick up che ha aiutato i soccorritori nel trasporto delle attrezzature, la polizia locale e i carabinieri di Besana. Alla fine delle operazioni l’elicottero ha calato il verricello tre volte: per recuperare il materiale utilizzato, la barella col ferito e il personale.

(* notizia aggiornata)