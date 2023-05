Col piede di porco contro il bar in centro, arrestato grazie alla vicina che vede tutto

Colpendo con un piede di porco la vetrina di un bar tabacchi nel centro di Monza non solo ha spaccato il vetro provocando danni all’attività, ma ha anche attirato l’attenzione di una residente che alle 2.30 del 22 maggio ha chiamato la polizia ed è rimasta al telefono per dare aggiornamenti sui movimenti del ladro. Così mentre lui, un 28enne di origini albanesi, armeggiava davanti al bar, due volanti della Questura gli sono arrivate praticamente davanti chiudendo le vie di fuga.

Col piede di porco contro il bar in centro, due tentativi di fuga fermati dalla polizia

L’uomo ha provato a scappare salendo anche su un’impalcatura, ma i poliziotti l’hanno raggiunto e fermato. Una volta a terra ha tentato nuovamente a fuggire, ma anche in questo caso è stato bloccato e ammanettato.

Dai controlli è risultato senza fissa dimora e irregolare sul territorio con precedenti per reati contro il patrimonio. È stato denunciato per i reati di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e di ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale, nonché sussistendo la flagranza del reato veniva arrestato per tentato furto aggravato.