Rubano pc e tablet alle elementari di Roncello

Visita notturna alla scuola primaria di Roncello, in via Papa Giovanni II. Il bilancio, considerando il tipo di istituto, è pesante, 13 personal computer e 17 tablet.

L’incursione è avvenuta nella notte dello scorso 3 maggio. I ladri, dopo aver manomesso la recinzione esterna, hanno poi forzato una porta finestra e da lì per loro è stato un gioco. Hanno in pratica visitato tutti i locali del plesso scolastico e lasciando a soqquadro tutte le aule visitate. Sono infine arrivati nei locali dove erano custoditi i terminali e lì hanno fatto man bassa. Il danno non è ancora stato quantificato ma è facilmente immaginabile che per la direzione dell’istituto sarà difficile riuscire a far fronte con immediatezza alle esigenze della scolaresca. Un danno per altro non coperto da assicurazione.

Rubano pc e tablet e la scoperta del cuoco

Ad accorgersi del furto è stato, la mattina seguente, verso le 7, il cuoco della mensa scolastica. Dopo aver notato la recinzione divelta e, probabilmente, nel timore che i malviventi fossero ancora all’interno il plesso, ha subito chiamato i carabinieri che sono celermente intervenuti. Una pattuglia della Compagnia di Vimercate ha effettuato un sopralluogo dei locali e ha quindi invitato il responsabile dell’istituto a presentare la denuncia. Contro ignoti.