Cogliate, sull’auto rubata con della cocaina e 2.450 euro: obbligo di firma per due trentenni

Su un’auto appena rubata e con della cocaina due uomini di origine tunisina sono stati arrestati dai carabinieri a Cogliate. I due sono stati intercettati nella notte, nei giorni scorsi, in via Montello da una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Cesano Maderno, impiegata in un ordinario servizio di perlustrazione.

I militari hanno chiesto ai due, apparsi insofferenti, i documenti ed è emerso che la macchina sulla quale si trovavano era stata appena asportata in una corte nelle vicinanze, inoltre all’interno, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 2,7 grammi di “cocaina” suddivisi in 5 dosi e ben 2.540 euro in contanti ritenuti dai carabinieri verosimile provento di attività di spaccio oltre che un bastone e un coltello portati a seguito senza giustificazione.

Cogliate: droga e bilancini trovati e sequestrati nel loro domicilio

I controlli sono stati estesi al domicilio dei due, nel medesimo comune, “individuato nonostante le reticenze dei due soggetti“, dove son stati sequestrati altri 46 grammi di “hashish”, due bilancini di precisione e materiale occorrente per confezionare le dosi.

Al termine degli accertamenti l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre i due tunisini, arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per il furto ed il porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere, dopo il rito per direttissima ai due è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.