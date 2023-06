Lentate sul Seveso: un uomo ferito con quattro colpi di coltello alla schiena

Aggressione a Lentate sul Seveso nel pomeriggio di sabato 24 giugno: un uomo di circa 60 anni è stato colpito con quattro coltellate alla schiena mentre si trovava nel cortile, all’interno di una casa di ringhiera. Sono stati altri residenti della stessa corte ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine: l’ambulanza ha portato l’uomo all’ospedale di Como, in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a quanto riferito da fonti di agenzia, gli sono state riscontrate due ferite profonde sul dorso, vicino all’ascella e nella zona della scapola, oltre a due tagli meno gravi. Sul posto i carabinieri, impegnati nella ricostruzione dei fatti. Sembra che l’aggressore sia scappato a bordo di uno scooter.